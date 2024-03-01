Москва, 1 марта, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова. Указ главы государства опубликован 1 марта официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Бобылев/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Лякишева.

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