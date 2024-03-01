Москва, 1 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителя Бундесвера. Об этом говорится в тексте разговора немецких военных, который в своём Telegram-канале опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Уточняется, что немецкие военные обсуждали вариант удара по мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. В публикации указывается, что представители Бундесвера обсуждали хитрости, как помочь ударить по Крымскому мосту, не став при этом стороной конфликта.

Кроме того, согласно данным главреда RT, сотрудник космического командования ФРГ обсуждал поездку на Украину 21 февраля, чтобы помочь подготовить удары по России. Минобороны ФРГ оценило в четыре месяца максимум срок подготовки украинских военных для удара по Крымскому мосту ракетами Taurus.

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