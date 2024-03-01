Варшава, 1 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Количество жителей Польши, которые получили разрешение на ношение огнестрельного оружия выросло до рекордных отметок. Их в 2023 году выдали 40,9 тыс., сообщает газета Rzeczpospolita.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Число оружия удвоилось с 2016 года, а прошлый год был рекордным, если говорить о числе новых разрешений. Их было выдано 40,9 тысячи», — говорится в материале.

По данным газеты, в конце декабря 2023 года у поляков было на руках 843,8 тыс. единиц оружия. Это на 83,6 тыс. больше, чем годом ранее и на 185,4 тыс. выше показателей 2021 года.

В тексте говорится, что в прежние годы таких разрешений в Польше выдавалось в среднем по 10 тыс. в год.

Издание указывает две причины такого всплеска получения разрешений на владение огнестрельным оружием в стране — его предоставление сотрудникам силовых структур для личного пользования в упрощённом порядке, а также страх перед войной.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что это Запад спровоцировал конфликты по всему миру и лжёт о том, что РФ собирается напасть на Европу. Глава государства назвал подобную риторику бредом. Он добавил, что на Западе сами выбирают цели для нанесения ударов по российской территории, выбирают наиболее эффективные, по их мнению, средства поражения. Глава государства обратил внимание на то, что НАТО неоднократно расширялось на Восток, а сейчас в военный блок оказались втянуты Швеция и Финляндия.

В этот же день президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в том, что Москва будет нападать на Варшаву. По его мнению, на сильных не нападают. При этом он обратил внимание на то, что нужно заниматься оснащением своей армии и обеспечивать военных лучшим возможным вооружением, чтобы эффективно защищать страну.