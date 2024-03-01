Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с членами Совбеза
Путин напомнил, что у России нет планов размещения ядерного оружия в космосе
Москва, 1 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба Кремля.
«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе», — сказал Путин после приветствия участникам совещания.
Глава государства напомнил, что таких планов у России нет, и предложил обсудить вопрос нейтрализации возможных угроз в космической сфере.
Этой теме постоянно нужно уделять внимание, добавил Путин, после чего передал слово министру обороны Сергею Шойгу.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США считают Россию способной развернуть в космосе ядерное оружие уже в этом году. Отмечалось, что Россия развивает космический потенциал для уничтожения спутников.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале на встрече с Шойгу Путин отметил, что Россия не делает в космосе ничего такого, чего не делали бы другие государства.