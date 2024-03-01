Москва, 1 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе», — сказал Путин после приветствия участникам совещания.

Глава государства напомнил, что таких планов у России нет, и предложил обсудить вопрос нейтрализации возможных угроз в космической сфере.

Этой теме постоянно нужно уделять внимание, добавил Путин, после чего передал слово министру обороны Сергею Шойгу.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США считают Россию способной развернуть в космосе ядерное оружие уже в этом году. Отмечалось, что Россия развивает космический потенциал для уничтожения спутников.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале на встрече с Шойгу Путин отметил, что Россия не делает в космосе ничего такого, чего не делали бы другие государства.