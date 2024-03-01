Москва, 1 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Потери ВСУ на южнодонецком направлении за неделю составили до 890 военнослужащих. Об этом 1 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

«Потери ВСУ составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Он отметил, что направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах Марфополя Запорожской области, Новодонецкого и Шевченко ДНР.

Кроме того, было нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах Луговского Запорожской области, Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Конашенков сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на южнодонецком направлении убитыми и ранеными до 105 бойцов. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника у посёлка Урожайное, сёл Ровнополь и Старомайорское в ДНР. Противник, помимо 105 бойцов, потерял за сутки три автомобиля, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика».

27 февраля Конашенков заявил об уничтожении на южнодонецком направлении до 130 бойцов ВСУ и нескольких единиц техники противника, в том числе британской буксируемой гаубицы FH-70 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».