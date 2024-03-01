Москва, 1 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины на херсонском направлении за неделю потеряли более 290 военных, три танка и 16 орудий полевой артиллерии. Об этом 1 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Работино Запорожской области <…> Общие потери противника на херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем Конашенков уточнил, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщил об уничтожении украинской диверсионной группы сил специальных операций (ССО) в Херсонской области.

Как пояснил Конашенков, диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины была уничтожена при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы на юге Херсонской области.

До этого, 28 февраля, Минобороны сообщило, что общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки превысили 420 военных.

По данным министерства, украинские войска на данном направлении за сутки потеряли более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу L119 производства Великобритании.