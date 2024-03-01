Москва, 1 марта, 2024, 13:24 — ИА Регнум. ВС России за неделю отразили 18 контратак противника под Донецком и заняли более выгодные рубежи. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 марта на брифинге.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По данным ведомства, за неделю с 24 февраля подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны на донецком направлении. Бои шли в ДНР у Клещеевки, Богдановки, Дылеевки, Курдюмовки, Андреевки и Красного.

Контратаки украинских штурмовиков отражены в ДНР у Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.

За неделю противник потерял свыше 2835 бойцов, а также семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские военные смогли прорвать оборону ВСУ в Авдеевке из-за проспавшего наступление украинского пулемётчика. Его сняли на подходе к городу, а затем всю ночь обстреливали укрепрайон ВСУ «Чебурашка» и украинскую воинскую часть. В последующем это помогло освободить город.