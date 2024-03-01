Москва, 1 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Газпромбанк подключился к эксперименту Федеральной налоговой службы (ФНС) по регистрации бизнеса онлайн, дистанционному получению электронной подписи и онлайн открытию счета в банке.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Эксперимент продлится с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года. Россияне смогут стать индивидуальными предпринимателями или учредить компанию с единственным учредителем — ее руководителем. Также в рамках эксперимента у них будет возможность выпустить электронную подпись и открыть расчетный счет без личного визита в ФНС России и банковское отделение. Открыть счет в любом банке-участнике эксперимента можно независимо от наличия в этой кредитной организации счета или карты.

Начать вести свою предпринимательскую деятельность и открыть счет в банке можно через специальный сервис «Старт бизнеса онлайн». Процесс походит в два этапа. Так, желающий зарегистрировать ИП или компанию с единственным учредителем — её руководителем, заполняет заявку, выбирает банк обслуживания и подает её в специальном сервисе на сайте ФНС России. После он подписывает документ электронной подписью (в том числе возможно использовать электронную подпись, выпущенную через систему «Госключ»).

На втором этапе ФНС России регистрирует юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя. В сервисе выпускается новая электронная подпись — непосредственно на руководителя компании или ИП. Она необходима для подписания заявления на открытие счета и дальнейшей работы со счетом.

Для выпуска электронной подписи необходимо пройти идентификацию с использованием единой биометрической системы.

В рамках эксперимента Газпромбанк проводит удаленную идентификацию с использованием единой биометрической системы. Сам процесс идентификации в Газпромбанке занимает не более трех минут и будет доступен клиенту с его компьютера.

«Газпромбанк всегда поддерживает инициативы, которые открывают новые возможности для наших клиентов при решении их деловых задач. Удаленная регистрация бизнеса в ФНС России и открытие счета в банке дает легкий старт малому предпринимательству. Уверен, что участие в проекте позволит сделать наши финансовые сервисы еще более привлекательными и удобными для начинающих предпринимателей», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Андрей Королев.

«Создание сервиса, позволяющего банку открывать расчетные счета без визита, используя электронные документы, предоставленные в ФНС России при регистрации юридического лица, было давней мечтой в банковской отрасли. Этот проект — реальный пример сотрудничества государственных институтов и бизнеса, в результате которого все участники получают преимущество на долгосрочную перспективу», — подчеркнула первый вице-президент, член правления банка Ирина Каплунник.