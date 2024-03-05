Москва, 5 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России значительно вырос интерес к культурным и массовым событиям. Продажи билетов на такие мероприятия поднялись на 12% в денежном выражении, а число проданных билетов за 2023 год увеличилось на 30%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».

Василий Иванов ИА REGNUM Концерт классической музыки

Культура становится доступнее вместе с реализацией одноимённого национального проекта «Культура». За время его реализации в стране не осталось ни одного региона, который остался бы в стороне от масштабного обновления.

Только за 2023 год в рамках нацпроекта по модельному стандарту обновили 211 библиотек, построили или отремонтировали 89 детских школ искусств, 104 Дома культуры и 53 музея. Кроме того, в России открыли 70 виртуальных концертных залов, а более 35 тысяч работников культуры прошли курсы повышения квалификации.

«За время реализации нацпроекта культура стала доступнее для каждого жителя страны, появились новые возможности для творческой реализации, развития талантов детей и молодёжи. Взаимодействие с муниципалитетами стало системным. Нам важно, чтобы жители малых городов и сельских поселений имели доступ к лучшим образцам культуры и искусства», — отметила министр культуры Ольга Любимова.

Библиотеки нового поколения

Модельные библиотеки, обновляемые по единому стандарту, перестали быть просто книгохранилищами и читальными залами. С появлением современных арт-пространств, оборудованных по последнему слову техники, жители даже самых отдалённых населенных пунктов получили дополнительные возможности для учёбы и творчества.

К примеру, после модернизации библиотека в тамбовском городе Уварово стала и площадкой для клуба молодых семей. «Впервые стали участниками такого замечательного мероприятия, к тому же оно проходит в прекрасном месте — уютной модельной библиотеке. Нам было интересно узнать, как живут другие семьи, как проводят время с детьми», — поделилась многодетная мать Жанна Матвеева.

Администрация города Уварово Модельная библиотека города Уварово стала площадкой для встречи клуба молодых семей

За время реализации нацпроекта в России модернизировали 1080 библиотек. В 2024 году будет открыто еще 149 модельных библиотек, в том числе и в новых регионах.

Музеи с электронными гидами

На новый уровень вышли не только библиотеки, но и музеи. Выставочные пространства становятся больше и современнее. Так, во многих музеях появляются мультимедиа-гиды с применением технологии дополненной реальности. С их помощью посетители могут увидеть, каким тот или иной экспонат был до реставрации, узнать интересные факты о нём или его авторе.

Программа обновления региональных и муниципальных музеев России стартовала в 2022 году. С этого времени новое техническое оснащение получили уже 249 музеев.

Концерт с «доставкой на дом»

Современные технологии делают доступнее и музыкальное искусство. Каждый россиянин может посетить виртуальный концертный зал. Благодаря эффекту присутствия зрители ощущают себя участниками настоящего концерта.

Все преимущества такого приобщения к культуре уже оценили жители города Данилова Ярославской области. «Я в Москве бываю нечасто, а на спектаклях московских театров и филармоний — почаще, чем сами москвичи. Такую возможность дал нам виртуальный зал. В нем даже лучше смотреть спектакли, чем на реальной сцене — лица хорошо видны, а это важно», — отметил местный житель Виктор Коптев.

Всего в России открыто уже 377 виртуальных концертных залов, более 70 из них — в 2023 году. А зрителями уже стали миллионы человек.

Ещё одну возможность побывать на концертах филармоний и познавательных экскурсиях прямо из дома предоставляет Культура.рф. Только за прошлый год на портале появились видеозаписи более 60 мероприятий, показанных в учреждениях культуры по всей России. Эти постановки доступны зрителям бессрочно и бесплатно.

Современные Дома культуры

Становятся современнее и обновлённые Дома культуры. Благодаря этому в малых городах и сёлах такие заведения зачастую становятся точками притяжения не только для детей, но и для людей постарше.

Так, новые технические возможности привлекли посетителей в Полянский сельский Дом культуры в Курской области. После обновления в 2021 году поток гостей в учреждении вырос на 30%. Там открылось несколько новых секций и внешкольных кружков. Теперь в здании есть доступ к Wi-Fi, посетители могут пользоваться компьютерами и кинопроектором.

«Теперь у посетителей и сотрудников появилась реальная возможность участвовать в различных онлайн-мероприятиях. Например, молодежь с удовольствием участвовала в квиз-игре от Роспатриотцентра «Символы России», приуроченной ко Дню государственного флага, а младшие школьники повышают свои знания в различных онлайн-олимпиадах от Учи. ру», — отметила директор Полянского ДК Елена Делова.

Культура «на колёсах»

Познакомиться с произведениями искусства жители труднодоступных населённых пунктов могут даже при отсутствии Дома культуры. Для этого организована работа автоклубов — передвижных многофункциональных центров, оборудованных звуковым, световым и видеооборудованием. С их помощью творческие коллективы отправляются на гастроли.

На сегодняшний день для этой инициативы закуплено более 55 спецмашин, причем 28 из них получили новые регионы. В 56 регионах уже работают более 380 передвижных Домов культуры. К концу 2024 года по стране будут курсировать 500 автоклубов.

Развитие молодёжи

Ещё одно направление нацпроекта «Культура» — творческое развитие подрастающего поколения. Для этого в стране реконструировали и отремонтировали 89 детских школ искусств. Более чем 300 учреждений получили новые инструменты и оборудование.

Марина Каширская ИА REGNUM ДШИ

А программа «Пушкинская карта», запущенная в 2021 году, позволяет молодёжи бесплатно посещать музеи, выставки и смотреть отечественные фильмы в кинотеатрах. Для этого достаточно скачать соответствующее мобильное приложение. Баланс карты составляет 5 тысяч рублей. К настоящему моменту её уже выпустили для более 10 млн россиян от 14 до 22 лет.

Подготовка кадров

Вместе со стремительным развитием культурной сферы изменяется и подход к подготовке работников культуры. Свои программы для повышения квалификации уже разработали лучшие профильные вузы страны — от академии имени Гнесиных до ГИТИСа.

Всего работникам культуры доступны более 250 образовательных программ по различным направлениям: новые возможности для профессионального роста найдутся и для библиотекарей, и для сотрудников музеев и клубов, и для актёров и режиссёров, и для преподавателей детских школ искусств.

С 2019 года курсы повышения квалификации прошли 164 тысячи специалистов. Ожидается, что к концу 2024 года их пройдут 200 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. Благодаря нацпроекту расширяется поддержка творческих инициатив россиян, становятся доступнее образцы искусства, а также организуется профессиональная переподготовка кадров.