Москва, 1 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. У Кремля пока нет информации о содержании записи беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Нет, мы не знаем ничего об этом содержании. Как будет доступна [запись], послушаем, тогда узнаем», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении, сообщила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Она отметила, что участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Берлин и чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц мог продолжать говорить, что его страна не участвует в конфликте.

Симоньян также подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу ФРГ в Москве, главе МИД Германии и лично к Шольцу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи, которой немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Она отметила, у немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД ФРГ Анналене Бербок.

Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост на ближайшем заседании, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Обсуждение пройдёт после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта.