Москва, 1 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с уважением относился к бывшему председателю совета министров СССР Николаю Рыжкову, заявил 1 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что президент направил родственникам Рыжкова телеграмму соболезнования. Похороны экс-премьера СССР пройдут 1 марта.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в своей телеграмме отметил огромный вклад Рыжкова в решение важнейших задач, стоявших перед страной. Рыжков был честным, порядочным человеком и настоящим патриотом, написал президент. Профессиональная биография экс-премьера СССР заслуживает самого искреннего уважения, добавил глава государства.

Рыжков скончался 28 февраля в Москве в возрасте 94 лет. Экс-премьера СССР похоронят 1 марта на Троекуровском кладбище. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее, выражая соболезнования родственникам скончавшегося, отметила, что Рыжков был человеком уникальной судьбы, государственным деятелем уникального масштаба, и назвала экс-главу правительства СССР человеком-эпохой.

Рыжков родился в 1929 года в селе Дылеевка Артёмовского округа Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика, РФ). Окончил Краматорский машиностроительный техникум и Уральский политехнический институт по специальности «инженер-механик». Работал на Уральском заводе тяжёлого машиностроения, прошёл путь от сменного мастера до заместителя директора завода, был главным инженером завода, а позднее — директором ПО «Уралмаш».

В 1975–1979 годах Рыжков занимал пост первого заместителя министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, с 1979 по 1982 год — пост первого зампредседателя Госплана. С 1982 по 1985 год он был секретарём ЦК КПСС, заведующим экономическим отделом ЦК КПСС, а в 1985–1990 годах — членом Политбюро. С 1985 по 1991 год Рыжков был председателем Совета Министров СССР. Позднее он был депутатом Госдумы, а в 2003–2023 годах — членом Совета Федерации от Белгородской области.

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