Москва, 1 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон, назвавший «глупой вещью» денацификацию, многого не понимает, хотя старается выслушать разные точки зрения. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 марта журналистам.

Kremlin Pool/Global Look Press Такер Карлсон

По словам представителя Кремля, у американца Карлсона своё мировоззрение. Со многим он не согласен, но его отличает желание слушать разные точки зрения.

Он многого не понимает, но он слушает, сказал Песков.

Ранее в подкасте блогера Лекса Фридмана Карлсон заявил, что денацификация, о которой говорил в интервью с ним президент России Владимир Путин, это «одна из самых глупых вещей», о которой журналист когда-либо слышал. Карлсон добавил, что не понял, что именно имел в виду его собеседник.

Как сообщало ИА Регнум, интервью с Путиным Карлсон опубликовал в сети в ночь на 9 февраля. Российский лидер в ходе беседы разъяснил журналисту, как нужно понимать денацификацию. По его словам, нацистского лидера Адольфа Гитлера давно нет на свете, но дело его живёт, это подтверждают аплодисменты бывшему эсэсовцу Ярославу Гунько (Хунке) в канадском парламенте.

Аплодировал нацисту и лидер киевского режима Владимир Зеленский. Раз это происходит, нельзя сказать, что нацистская идеология выкорчевана полностью. Поэтому нужно избавляться от тех людей, которые эту гитлеровскую теорию и практику используют до сих пор и всячески стараются её сохранить, добавил Путин.

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