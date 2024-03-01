Москва, 1 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было абсолютно конкретным и содержательным. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 1 марта журналистам.

Kremlin Pool/Global Look Press

По словам представителя Кремля, послание оценивается весьма высоко, оно абсолютно конкретное и содержательное.

Выступление Путина 29 февраля в Гостином дворе, добавил он, можно воспринимать как предвыборную программу кандидата в президенты.

У Путина было много содержательных и определяющих будущее посланий, и это одно из них, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин выступил с посланием парламенту в Гостином дворе, его речь длилась 2 часа 6 минут. Президент, в частности, анонсировал запуск кадровой программы для участников СВО и пяти новых национальных проектов, рассказал о мерах поддержки семей, предложил внести изменения в процедуру ЕГЭ.

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