Москва, 1 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Проблема ожирения в мире сильно обострилась: судя по исследованию, на которое сослалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года по 2022-й количество страдающих ожирением людей удвоилось и превысило 1 млрд человек. Избавить от этой угрозы может только правильная культура питания. Это отказ рафинированных сахаров, сокращение в рационе хлебобулочных изделий, частичный отказ от мяса в пользу рыбы и ряд других несложных правил. Такой оценкой поделилась в комментарии корреспонденту ИА Регнум врач-диетолог, специалист по лечебной физкультуре Ольга Шмелёва.

West Coast Surfer/Global Look Press

Такая негативная тенденция действительно существует уже достаточно давно, признала она. Хотя ВОЗ стала обращать внимание на проблему сравнительно недавно — примерно шесть-семь лет назад.

Первое место в рейтинге ожирения закономерно занимают США с их гипертрофированным в сравнении со среднемировым материальным достатком граждан и субкультурой фастфуда. Однако и Россия по количеству людей полных и людей, страдающих ожирением, к сожалению, тоже находится в передовиках.

Первая причина — это отсутствие культуры питания.

«То есть люди едят всё подряд», — пояснила диетолог.

А культура питания означает потребление необходимого количества белка, клетчатки, сокращение в рационе рафинированных сахаров до минимально необходимого количества.

«То есть уменьшение поглощения всех этих сладостей, хлебобулочных изделий и насыщенных жиров, особенно — с возрастом, — пояснила Шмелёва. — Также сокращение потребления мяса и увеличение доли рыбы в питании».

По мнению специалиста, у человека, который будет пользоваться этими постулатами, не будет причин для набора веса, поскольку этот процесс происходит из-за наращивания жировой ткани.

Эти простые правила касаются в первую очередь именно тех людей, кто просто избегает лишнего веса.

«Тем же, у кого избыточная масса уже есть, конечно, нужно её сначала убрать, — отметила эксперт. — То есть сначала нужно похудеть».

Но и основу рациона активно худеющего человека составляют всё те же принципы правильного питания, указала Шмелёва. Это потребление необходимого количества белка, увеличение доли клетчатки в питании, сокращение рафинированных сахаров, замена насыщенных жиров на ненасыщенные.

«То есть надо отказаться от всего, что повышает количество эндорфинов, резко стимулируя положительные эмоции, отдавать предпочтение рыбе, а не мясу, есть недосоленную пишу, поменьше хлебобулочных изделий», — порекомендовала врач-диетолог.

Ранее сообщалось, что более 1 млрд человек в 2022 году страдали ожирением. Причём распространённость ожирения среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет выросла в сравнении с 1990 годом в четыре раза. Об этом сообщила ВОЗ со ссылкой на исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Lancet.