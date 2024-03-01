Киев, 1 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины, председатель партии «Батькивщина» Верховной рады Юлия Тимошенко.

«Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо», — сообщила украинский парламентарий немецкому каналу ZDF.

Ранее экс-премьер Тимошенко отмечала, что Зеленский превращает Украину в наркопритон. Законопроект предполагает, что на «золотых землях» страны будут выращивать не хлеб, а наркотики, сказала она.

В декабре 2023 года украинский парламентарий раскритиковала Владимира Зеленского за неудачи на фронте. Тимошенко посоветовала главе киевского режима предусмотреть резервный план по выходу из нынешнего трагического положения, в котором оказалась страна после снижения оборонной помощи от западных союзников.