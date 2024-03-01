Москва, 1 марта, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Лучший снайпер чемпионата Италии по баскетболу Оливье Хэнлан стал игроком московского ЦСКА. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба клуба.

Fabrizio Carabelli/IPA Sport/Global Look Press Оливье Хэнлан

Отмечается, что соглашение с 31-летним канадским защитником рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Хэнлан выступал за итальянский клуб «Варезе». Он является лучшим в итальянской лиге по результативности, в среднем он набирал 18,7 очка за матч.

«Очень рад присоединиться к ЦСКА и внести свой вклад на заключительном отрезке сезона. ЦСКА, клуб, который я всегда глубоко уважал за богатую баскетбольную историю и невероятных игроков, которые были её частью, предоставил возможность, которую я не мог упустить», — приводит пресс-служба слова Хэнлана.

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил, что Хэнлан должен заменить разыгрывающего Каспера Уэйра, который выбыл из строя из-за перелома стопы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, баскетбольный клуб ЦСКА расторг соглашение с американским игроком Уиллом Бартоном спустя три недели после подписания контракта. Он так и не сыграл за команду ни одного матча. Причиной расторжения контракта стало то, что баскетболист не прошёл медкомиссию.