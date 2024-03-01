Москва, 1 марта, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена россияне совершили более 340 млн поездок. В будние дни БКЛ пользуются 1,3 млн жителей и гостей российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Как напомнил Собянин, 1 марта 2023 года при участии президента РФ Владимира Путина состоялось открытие БКЛ.

«Мегапроект, реализованный за рекордные десять лет. Крупнейшее подземное метрокольцо в мире протяжённостью 70 км. Новое сердце Московского метро. Сегодня, как это и бывает с удачными проектами, кажется, что БКЛ была всегда. В первый год москвичи совершили по ней более 340 млн поездок. А сейчас по будням ей пользуются более 1,3 млн человек», — отметил градоначальник.

Мэр Москвы подчеркнул, что БКЛ благодаря новым маршрутам и пересадкам позволила пассажирам в некоторых случаях сэкономить 45 минут в день. Так, по данным главы российской столицы, более 10% поездок на БКЛ совершили новые пассажиры, которые прежде не пользовались столичным общественным транспортом.

В проектировании БКЛ было предусмотрена максимальная разгрузка Кольцевой (коричневой) линии, а также центральные участки радиальных линий, добавил Собянин.

«Задача была решена более чем успешно. Разгрузка на участках метро составила около 23%. А это значит — больше свободных мест и личного пространства для миллионов людей, которые ежедневно спускаются в метро», — отметил он.

Глава российской столицы напомнил, что 100 поездов «Москва-2020», обслуживающих БКЛ, произведены в России. Благодаря наличию сквозного прохода в составах, а также оборудованию USB-зарядками был повышен уровень комфорта поездок на БКЛ.

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что, после строительства БКЛ, прилегающие к ней территории получили «мощнейший импульс развития». Так, совокупный размер инвестиций в прилегающие территории составил 5,2 трлн рублей.

По оценкам, которые приводит Собянин, в этом году БКЛ выйдет на самоокупаемость.

Кроме того, мэр российской столицы напомнил о строящихся сегодня новых радиусов — Троицкой и Рублёво-Архангельской линий, в то время как по Бирюлёвскому радиусу идут подготовительные и проектные работы.

«Сегодня, в первую годовщину БКЛ, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто вложил свои силы, знания и частичку души в строительство нового сердца Московского метрополитена», — заключил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, Путин 1 марта дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве. Глава государства отметил, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом.

Он отметил, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом. По его словам, проект реализован благодаря настойчивой работе правительства Москвы.

В рамках церемонии запущены последние девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», а также «Варшавская».

Строительство БКЛ — самый крупный в России и один из крупнейших в мире проектов в области метростроения, реализованных за последние десятилетия. В её состав входит 31 станция и три электродепо. Общая протяжённость линии составляет 70 км.