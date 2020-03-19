Ростовская область, 2 сентября, 2014, 18:23 — ИА Регнум. В Ростовской области поисковый отряд «Миус-Фронт» подвел итоги летней «Вахты Памяти-2014». Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель организации Андрей Кудряков, в ходе работ на линии обороны Миус-фронта и под Ростовом были найдены около 40 без вести пропавших освободителей Дона.

«В боевых траншеях были найдены солдатские медальоны и личные вещи фронтовиков. По ним специалисты восстанавливают имена бойцов. На сегодняшний день известны четверо героев, защищавших нашу страну от фашизма. В этот раз нашу работу затрудняло военное положение на территории Украины — неподалеку были слышны взрывы и стрельба. Но, несмотря на напряженную обстановку, нашу инициативу поддерживали студенты, школьники, просто неравнодушные жители Дона и беженцы, прибывшие с Донбасса. Вместе с ними мы привели в порядок братские могилы, мемориалы. Тем самым мы доказали, что победа над фашизмом за нами исторически», — отметил Кудряков.

Сейчас поисковики совместно с добровольцами готовятся к осенней Вахте Памяти. Кроме того, уже несколько недель ведутся работы по реставрации памятника в поселке Раково Красносулинского района. Работы предстоит ещё очень много, сообщил Андрей Кудряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Куйбышевском районе прошла областная весенняя Вахта Памяти, посвященная 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тогда поисковики предали земле останки 39 бойцов Великой Отечественной войны. По данным руководителя студенческого поискового отряда Владимира Бондаренко, имена фронтовиков, найденных во время раскопок около хутора Дмитринки, ныне не существующего, удалось опознать по найденным медальонам и найденному у командира отряда планшету с документами на всю роту. Несмотря на их плохое состояние, эксперты определили личности 29 солдат.

Ребята даже отыскали родственников погибших, но они не смогли приехать на церемонию перезахоронения, потому что большинство из них — граждане Украины и границу весной перейти было нелегко.

Напомним, за время весенней Вахты Памяти поисковый лагерь посетили ребята из детских домов, кадеты, добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Пятигорска, казаки Ставрополья и Кубани. Поисковые работы прошли практически во всех муниципалитетах области, где шли бои с 1941 по 1943 годы. Это Мясниковский, Неклиновский, Матвеево-Курганский, Тарасовский, Зерноградский, Орловский районы.