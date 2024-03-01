Москва, 1 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Банк России выступил с инициативой внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой для избежания рискованных для граждан схем, этот вопрос будет обсуждаться с правительством РФ, уточнили в Центробанкесообщила 1 марта пресс-служба ЦБ на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

При покупке строящего жилья, предупредил Центробанк, банки совместно с застройщиками предлагают покупателям разместить часть средств за квартиру не на счёте эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование.

Регулятор предупредил о появлении рискованных для граждан схем при покупке строящего жилья, когда банки совместно с застройщиками предлагают покупателям разместить часть средств за квартиру не на счёте эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование. ЦБ рекомендует обращать пристальное внимание на договоры ДДУ, а именно ту часть, где говорится о порядке и сроках зачисления средств на счетах эскроу.

В пресс-релизе уточняется, что для снижения рисков средства вне счёта эскроу должны находиться не дольше, чем это требуется для обеспечения расчётов. Существенные отклонения от указанных сроков, а также упоминание в договоре расчётов через аккредитив могут быть признаками того, что договор составлен не в интересах покупателя и несёт для него дополнительные риски.

В ближайшее время, отметили в Центробанке, завершатся работы по созданию Комитета по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нём будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов. В случае несоблюдения стандарта, если банк предоставляет неполную или недостоверную информацию заемщику, Банк России будет приостанавливать продажи таких продуктов.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта также стало известно, что Центробанк России ужесточил для банков условия выдачи ипотеки тем, у кого есть незакрытые кредиты. Таким образом, ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что действие семейной ипотеки продлевается до 2030 года и на тот же срок продлеваются выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Президент поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно. Он подчеркнул, что для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

Участники СВО смогут получать в некоторых регионах ипотеку по льготной ставке 2%, также объявил глава государства в ходе послания.