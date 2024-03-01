Авдеевка, ДНР, 1 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённым сила России удалось прорвать оборону в Авдеевке из-за проспавшего наступление украинского пулемётчика. Об это сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укреплённого района начала сыпаться», — рассказал военкор.

Котенок добавил, что подготовленных заранее позиций у ВСУ не было, поэтому им пришлось покинуть Авдеевку. Как рассказал военкору один из российских военнослужащих, после уничтожения уснувшего пулемётчика российские войска всю ночь обстреливали укрепрайон ВСУ под названием «Чебурашка», а также украинскую воинскую часть. По его словам, которые приводит Котенок, это помогло ВС РФ в последующем освободить город.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. По словам Шойгу, при отступлении из города Вооружённые силы Украины оставили множество оружия и военной техники. 19 февраля российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении Авдеевского коксохимического завода.

Позже на коллегии Минобороны Шойгу проинформировал, что после взятия Авдеевки ВС РФ продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями. С начала 2024 года на всех направлениях к 27 февраля было освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.

Вместе с тем издание The New York Times со ссылкой на украинских военных уточнило, что при отступлении ВСУ из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1000 украинских военнослужащих. По информации источника, отступление ВСУ было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом некоторые американские чиновники заявили, что США не считают потерю Киевом контроля над Авдеевкой серьёзным стратегическим поражением.