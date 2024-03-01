Химки, Московская область, 1 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Штаб-квартира российского подразделения Bosch в подмосковных Химках выставлена на продажу. Компания ведёт переговоры с претендентами, но конкретного покупателя на бизнес-центр на Вашутинском шоссе пока нет.

IMAGO/Schoening/Global Look Press

Немецкому производителю бытовой техники строительство офиса в Подмосковье общей площадью 59 тыс. квадратных метров обошлось более чем в €100 млн. Работы завершились в 2014 году. Предполагалось, что 700 сотрудников офиса будут заниматься координацией деятельности группы в России и других странах СНГ, а примерно четверть площадей займут сторонние организации.

Два консультанта по недвижимости, работавшие с этим объектом, сообщили РБК, что здание пустует.

В российском представительстве Bosch отметили, что в связи с «необходимостью адаптации бизнеса» рассматривают разные варианты того, как эффективно использовать здание, но принятого решения пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации России на Украине, компания Bosch объявила о приостановке деятельности в России. Немецкий холдинг работал в стране с 1994 года и владел здесь семью производствами.

В 2023 году холдинг S8 Capital выкупил заводы Bosch в Энгельсе. Самарским предприятием по выпуску автомобильных запчастей стало владеть ФГУП «НАМИ», а заводы в Стрельне перейдут к турецкому инвестфонду Can Holding.

В конце февраля представители компаний LG, Sony и Bosch сообщили о закрытии последних магазинов электроники в России.