Хельсинки, 1 марта, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Финляндия сегодня — типичный оплот русофобии на севере Европы. Одновременно она усердно старается использовать любую возможность, чтобы доказать свою приверженность тому, что назыается «евроатлантическими ценностями». Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра, и министр обороны страны Антти Хяккянен, заявив, что Хельсинки при передаче оружия киевскому режиму не запрещал его применение по территории России, проявили ту самую политическую гиперактивность, считает аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.

McGrath / Global Look Press

Эксперт уточнил, что начиная с февраля 2022 года Финляндия регулярно направляла на Украину военную помощь, которая за два года составила уже 22 пакета на сумму около 1,8 млрд. евро. При этом страна не вошла даже в десятку лидеров по объёмам поставок киевскому режиму, уступив почти всем своим соседям по северной Европе — Дании, Норвегии, Швеции.

«Военная помощь Украине для многих малых стран-членов НАТО, несмотря на относительно небольшие объёмы — это возможность повысить свой статус в глазах как старших союзников, так и внутренней аудитории, — пояснил аналитик. — С другой — показать свою лояльность и приверженность общим целям альянса».

Малые и средние страны Восточной Европы вообще традиционно выступают локомотивами антироссийской риторики и алармизма, напомнил эксперт. Они зачастую позволяют себе откровенно провокационные заявления, не заботясь о последствиях.

«Финляндия здесь — не исключение, градус русофобии в стране резко вырос за последние пару лет», — констатировал Липунов.

Заявления главы финского парламентского комитета по обороне — это проявление своего рода союзнической гиперактивности, обычно отличающей страны балтийского бассейна, полагает эксперт. Детали поставок из Финляндии не раскрываются, хотя министр обороны Хяккянен подчеркнул, что они не включают системы вооружения большой дальности (а именно их применение по целям на российской территории ограничили западноевропейские государства).

В феврале пост президента Финляндии занял Александр Стубб, и при нём страна только ускорила интеграцию в НАТО и углубление оборонных связей с США.

«Стоит ожидать усиления военно-учебной активности по всей финской территории и размещения там американских контингентов и отдельных видов вооружений на ротационной основе, — предположил аналитик. — Но размещение ядерного оружия в Финляндии, о чём много говорили в ходе президентской кампании, в обозримой перспективе маловероятно».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава финского парламентского комитета по обороне признал отсутствие каких-либо ограничений для киевского режима на применение поставляемых Финляндией вооружений против «военных целей» на российской территории. Эту информацию подтвердил министр обороны страны.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов указал на выгоды Финляндии от поставок оружия киевскому режиму. По его словам, финские производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее, отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе.