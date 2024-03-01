Москва, 1 марта, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Актёра Юрия Яковлева, игравшего в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки», задержали в Москве с пакетом наркотиков. Об этом сообщает 1 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео Юрий Яковлев

Внимание полицейских актёр привлёк нем, что бросил в сугроб подозрительный свёрток. Пакет подобрали и проверили, в нём оказалось около 2 граммов мефедрона.

В отношении Яковлева возбудили уголовное дело о незаконном обращении с наркотиками.

Юрию Яковлеву 31 год. Он снялся в 17 фильмах и сериалах, в числе которых «Тяжёлый песок», «Дикий», «Улицы разбитых фонарей». В «Папиных дочках» он исполнил роль Алексея Соколова, а в «Ранетках» — Миши Семёнова.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале на Белорусском вокзале в столице задержали с мефедроном актёра Василия Прокопьева, известного по сериалу «Громовы». У артиста изъяли 0,11 грамма наркотика.