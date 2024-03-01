Москва, 1 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о возможном столкновении НАТО с Россией можно охарактеризовать как истерическое. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 1 марта высказал политолог, американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Rod Lamkey/Global Look Press Министр обороны США Ллойд Остин

Он пояснил, что Остин является одним из ключевых элементов в американской среде, которую можно назвать «коллективным Байденом». То, что происходит сейчас в этой среде, всё-таки уже можно назвать истерикой, добавил эксперт.

По его словам, с одной стороны, Вашингтон осознаёт тактические поражения киевского режима на фронте и глубокий стратегический тупик во всей конфронтации с Россией. С другой стороны, у США нет никакого плана «С», чтобы противодействовать России.

«У них был план «А» — это сломить Россию санкциями, план «В» — победить на поле боя в 2023 году. А плана «С» у них нет», — добавил американист.

Кроме этого, внутриполитическая ситуация в США становится для них неблагоприятной, поэтому единственный выход, который они нашли на данный момент — это нагнетание истерики, прежде всего направленной на европейских союзников, добавил Евстафьев.

По его словам, стратегической целью США является превращение конфликта в европейскую войну против России, при которой США будут поставлять закупаемое европейцами вооружение по завышенным ценам и оказывать логистические, разведывательные услуги, но сами от этого конфликта будут дистанцироваться.

Поэтому Остин как один из наиболее лояльных членов команды президента США Джо Байдена начал высказывать такие пропагандистские лозунги, которые другие члены команды Байдена, за исключением, пожалуй, госсекретаря США Энтони Блинкина излагать не решаются, отметил политолог.

По его словам, у Остина нет политического будущего, но его ждёт пенсия, поэтому сохранять свою репутацию ему совершенно не критично, так что он и берёт на себя высказывание подобных тезисов.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей США заявил, что НАТО в случае поражения Украины придётся «воевать с Россией». Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание главы Пентагона о прямом военном столкновении России и НАТО по меньшей мере «безумно». Российский дипломат пояснила, что своими словами Остин показал американскую сущность.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Он предупредил, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, отметил он.

Путин не раз подчеркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу.