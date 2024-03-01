Москва, 1 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Группа «Россети» направит более 8 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетей в Адыгее в 2024 году. В приоритете компании — электроснабжение новых производств в поселке Яблоновский на границе с Краснодаром, а также туристических объектов. Эти и другие проекты обсудили на встрече глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Пресс-служба «Россети» «Россети» введут дополнительные мощности в Адыгее

«Совместно с «Россетями» работаем в рамках ряда стратегических соглашений по модернизации энергетической отрасли Адыгеи. Для нас это крайне важная задача, от ее эффективного решения зависит дальнейшее развитие региона, реализация наших якорных проектов — создание промышленной зоны и туристского кластера. О значимости работы в этом направлении говорил в послании президент Владимир Владимирович Путин, указав на важность действенных шагов в укреплении технологического суверенитета страны. На это нацелены и наши перспективные планы, реализация которых во многом зависит от снижения энергодефицита. Появление новых энергомощностей будет способствовать исполнению национальных проектов, позволит активней привлекать инвестиции, заниматься жилищным строительством, возводить социальные объекты», — отметил Кумпилов.

Андрей Рюмин отметил, что республика уделяет большое внимание развитию туризма.

«Здесь создаются курорты, которые могут стать визитной карточкой всего юга России. Поэтому большое число проектов в сетевом комплексе связано с этой работой. В прошлом году «Россети» обеспечили электроснабжение рекреационного кластера «Даховская поляна» в Майкопском районе. Сейчас строим подстанцию 110 кВ «Плато», от которой будут запитаны объекты всесезонного экокурорта «Лагонаки», — сказал Рюмин.

Трансформаторная мощность объекта составит 50 МВА. От него специалисты возведут линию электропередачи до одной из крупнейших подстанций региона — 220 кВ «Черемушки», где установят еще один автотрансформатор на 125 МВА. Это, ко всему прочему, поможет повысить надежность электроснабжения Майкопа.

Кроме того, в планах — строительство дополнительных ЛЭП, связывающих Адыгею с энергообъектами в Краснодарском крае. Специалисты реконструируют подстанции в Тахтамукайском районе. Именно здесь создают индустриальный парк «Энем» для обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям.