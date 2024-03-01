Москва, 1 марта, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Актёр Игорь Капатов, более 10 лет озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!», ушёл из жизни в больнице. Причиной смерти артиста стали осложнения после операции на сердце. Об этом ИА Регнум рассказала супруга Игоря Альбертовича.

Мудрац Александра/ИТАР-ТАСС Игорь Капатов

Народный артист Республики Башкортостан Игорь Капатов ушёл из жизни 29 февраля. Ему было 70 лет. Супруга актёра рассказала, что Игорь Альбертович страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причиной его смерти стали осложнения после проведения операции.

«У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить», — объяснила Людмила Юрьевна Капатова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что о смерти артиста в сети рассказал Башкирский государственный театр кукол, в котором работал Капатов.

Игорь Альбертович Капатов родился 19 августа 1953 года. После театрального училища он работал в кукольном театре, потом в Русском театре драмы Башкортостана, где его высоко ценили как острохарактерного актёра. На его счету более 30 театральных ролей. Капатов показал себя как режиссёр, сценограф и художник по костюмам. Он ставил спектакли в драматических театрах городов Оренбурга, Уфы и Ижевска. В 2001 году Игорь Альбертович переехал в Москву, и начал снимался в сериалах. Он сыграл в «Следствие ведут знатоки», «Солдаты», фильмах «Долгое прощание», «Сматывай удочки» и многих других.

Отдельного внимания заслуживает работа Игоря Капатова в озвучке. Его голосом говорят герои известных мультфильмов «Гора самоцветов», но самой главной ролью для него стал Мишутка из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Его Игорь Капатов озвучивал с 2003 до 2016 года.