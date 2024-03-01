Жена актёра Игоря Капатова сообщила причину смерти мужа
Москва, 1 марта, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Актёр Игорь Капатов, более 10 лет озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!», ушёл из жизни в больнице. Причиной смерти артиста стали осложнения после операции на сердце. Об этом ИА Регнум рассказала супруга Игоря Альбертовича.
Народный артист Республики Башкортостан Игорь Капатов ушёл из жизни 29 февраля. Ему было 70 лет. Супруга актёра рассказала, что Игорь Альбертович страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причиной его смерти стали осложнения после проведения операции.
«У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить», — объяснила Людмила Юрьевна Капатова.
Ранее ИА Регнум сообщало, что о смерти артиста в сети рассказал Башкирский государственный театр кукол, в котором работал Капатов.
Игорь Альбертович Капатов родился 19 августа 1953 года. После театрального училища он работал в кукольном театре, потом в Русском театре драмы Башкортостана, где его высоко ценили как острохарактерного актёра. На его счету более 30 театральных ролей. Капатов показал себя как режиссёр, сценограф и художник по костюмам. Он ставил спектакли в драматических театрах городов Оренбурга, Уфы и Ижевска. В 2001 году Игорь Альбертович переехал в Москву, и начал снимался в сериалах. Он сыграл в «Следствие ведут знатоки», «Солдаты», фильмах «Долгое прощание», «Сматывай удочки» и многих других.
Отдельного внимания заслуживает работа Игоря Капатова в озвучке. Его голосом говорят герои известных мультфильмов «Гора самоцветов», но самой главной ролью для него стал Мишутка из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Его Игорь Капатов озвучивал с 2003 до 2016 года.