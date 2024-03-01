Москва, 1 марта, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав участника СВО, которого высадили из самолёта в Москве из-за подозрения в курении. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.

Виталий Невар/РИА Новости

Участник спецоперации возвращался домой после лечения в связи с полученным ранением. Перед вылетом бортпроводники предположили, что он курил в салоне самолёта, хотя датчики дыма на борту не сработали. Не было и других подтверждений.

Возбудить уголовное дело и представить доклад поручено и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Артёму Черненко. Центральный аппарат СК будет контролировать ход расследования.

Участник СВО из села Новичиха Алтайского края, получивший ранение при штурме Авдеевки, три месяца лечился в Москве. Вечером 28 февраля он должен был лететь в Барнаул рейсом авиакомпании «Победа», сообщало издание «Катунь 24».

Стюардессы рассказали командиру экипажа о запахе табака в туалете, при этом окурка они не видели. В курении они заподозрили участника СВО, так как от его одежды шёл сильный запах. Мужчина объяснил бортпроводницам, что курил на улице, но те ему не поверили.

В результате пассажир покинул самолёт, с собой у него была сумка и игрушка для ребёнка. В Барнауле его должна была встретить жена. Самолёт из-за инцидента вылетел с задержкой на 1,5 часа. Мужчина добрался до Барнаула позже.