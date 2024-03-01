Москва, 1 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Об этом 1 марта сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении.

Алена Попова/ТАСС

«На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Она отметила, что участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Берлин и чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц мог продолжать говорить, что его страна не участвует в конфликте.

Симоньян также рассказала, что аудиозапись длится 40 минут, на ней немецкие офицеры упоминают в том числе американских и британских военных, которые, по их словам, давно участвуют в конфликте напрямую.

Она подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу ФРГ в Москве, главе МИД Германии и лично к Шольцу.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объяснил свой отказ опасениями, что ФРГ будет втянута в конфликт. При этом он сослался на опыт Британии и Франции, ранее передавших ракеты большой дальности. По словам немецкого канцлера, в таком случае Германия вслед за Британией станет «совоюющей стороной».

Кроме того, Германию обвинили в вопиющем раскрытии разведданных после заявления Шольца о том, что британские солдаты помогают Украине запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow. В материале The Telegraph говорится, что своими комментариями немецкий канцлер поставил под угрозу британских военных и дипломатов на местах.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля объявил, что участники конференции по Украине, которая прошла в Париже, обсуждали возможность отправки военных на помощь Киеву, но к соглашению не пришли. Позднее Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а Германия не будет отправлять на Украину своих военных.