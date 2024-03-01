Кашира, Московская область, 1 марта, 2024, 09:54 — ИА Регнум. В подмосковной Кашире в результате ДТП три человека погибли, ещё двое пострадали. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.

ГУ МВД России по Московской области

Отмечается, что авария произошла в 04:40 на 121-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, Toyota столкнулась с тремя легковыми автомобилями.

«В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 марта в Москве на Новорязанском шоссе столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено. ДТП произошло в районе съезда с Волгоградского проспекта на МКАД. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы.