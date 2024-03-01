Тобольский район, Тюменская область, 1 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Двое подростков отравились спиртосодержащей жидкостью в Тобольском районе Тюменской области, что стало поводом для процессуальной проверки. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба регионального управления СК.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

Инцидент произошёл 28 февраля в одном из населённых пунктов района. Подростки почувствовали себя плохо после того, как выпили алкоголь, и были госпитализированы в областную больницу в Тобольске. Врачи оказали детям помощь, их состояние удовлетворительное.

Проверка организована для установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в СК.

Два подростка в возрасте от 14 до 16 лет попали в больницу после того, как отравились водкой в школе в селе Лайтамак. Водку им предложил старший приятель, уточняет URA.RU.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге школьника госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он выпил целую бутылку коньяка.