Москва, 1 марта, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода, созданной «СберТехом». Платформа позволяет бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Как подчеркивают в компании, сервис создан и размещён в России. Таким образом, исключаются риски недоступности разработок и кода для российских пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

На платформе можно организовывать совместную работу, привлекать новых участников к развитию проектов, комментировать и проверять код, назначать задачи. Также она позволяет общаться и обмениваться материалами о технологиях и open-source.

«Мы разрабатываем инструменты, которые упрощают создание приложений на всех этапах производственного процесса, — отметил генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев. — Благодаря этому разработчики могут сфокусироваться на интересных задачах, об остальном позаботится встроенный искусственный интеллект».