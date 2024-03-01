Москва, 1 марта, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемую в хищении 150 млн рублей у жителей Алтайского края гражданку РФ Людмилу Авдюхину. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Соцсети Людмила Авдюхина

«Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину», — сказала Волк.

Она отметила, что россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Волк напомнила, что в 2022 году Авдюхина руководила риелторским агентством в Барнауле и брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам. Также она получала деньги, предлагая клиентам инвестиции в покупку недвижимости.

«На самом деле выполнять условия заключённых сделок она не собиралась. В итоге женщина похитила более 150 млн рублей, после чего скрылась от правосудия за границей», — рассказала представитель ведомства.

В отношении злоумышленницы расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в начале января сотрудники аргентинской полиции задержали объявленную в международный розыск россиянку Авдюхину. 37-летняя женщина была арестована в районе Кабальито. Она прибыла в Аргентину 1 января 2023 года вместе с мужем, дочерью и свекровью. Женщина часто меняла место жительства с целью затруднить её розыск.