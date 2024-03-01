Мельбурн, Австралия, 1 марта, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Австралия не исполнит просьбу Украины о поставке 80 тыс. тонн энергоносителя, сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе 1 марта в эфире радиостанции 3AW.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Австралия не будет помогать Украине поставками угля, так как расстояние между двумя странами очень велико и Киев может найти энергоресурсы где-то ближе.

«Такова реальность. Мы находимся далеко, и наш уголь экспортируется на север, нашим ближайшим соседям, Китаю и Индии», — сказал Альбанезе.

Премьер добавил, что и без угольных поставок Австралия входит в число крупнейших доноров Украины, не входящих в НАТО. Недавно Канберра объявила о новом пакете помощи Киеву примерно на $32,5 млн. На эти средства Украина может приобрести оружие или энергию, напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, после выделения Украине ещё 50 млн австралийских долларов ($32,5 млн) общий объём финансовой поддержки Киева со стороны Австралии превысил 960 млн австралийских долларов ($625 млн). Более 780 млн австралийских долларов (около $510 млн) пошли на закупку оружия и боеприпасов. Кроме того, в помощь ВСУ Австралия отправила 120 БТР Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, партию беспилотников и другое вооружение.

Ранее австралийские СМИ сообщили о срыве сделки по поставке Киеву списанных истребителей F/A-18 Hornet. Утверждалось, что один из высокопоставленных украинских офицеров заявил представителям Австралии, что Киев не нуждается в «летающем хламе».

Представляющий Единую австралийскую партию сенатор Ральф Бабет призывал «держаться в стороне» от Украины, в частности не оказывать Киеву финансовую помощь. По его словам, Австралии следует решать свои проблемы.