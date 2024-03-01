Москва, 1 марта, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Республика Мали рассчитывает повысить до уровня политических отношений сотрудничество с Россией в сферах экономики и торговли. Об этом заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп, находящийся с визитом в Москве.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Это правда, сегодня наша цель состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня хороших политических отношений, а также до уровня сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности», — подтвердил Диоп в интервью «РИА Новости».

По его словам, страна хочет укрепить партнёрство с Россией, чтобы перейти к выигрышному для обоих государств сотрудничеству.

Министр также сообщил, что предприниматели из России на следующей неделе приедут в Мали для обсуждения деловых проектов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Россия доставила в Мали очередной гуманитарный груз — 25 тыс. тонн отечественной пшеницы. Поставка выполнена в рамках решения президента Владимира Путина о продовольственной помощи ряду африканских стран.

Ранее российский лидер назвал Мали одним из ключевых партнёров в Африканском регионе. Он отметил, что в Москве, как и в Бамако, заинтересованы в выводе отношений на качественно новый уровень.