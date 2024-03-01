Лондон, 1 марта, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек госпитализированы в результате пожара в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон. Об этом 1 марта сообщила пожарная служба британской столицы в соцсети X.

Peter Manning/Global Look Press

«Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из пятиэтажного здания были эвакуированы около 130 жителей. К тушению возгорания были привлечены 15 пожарных машин и около 100 пожарных.

По словам начальника пожарной части, пожар начался на нижнем этаже дома и затем поднялся наверх, охватив крышу.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года пожарная бригада Лондона опубликовала обращение, в котором призвала жителей не поддаваться соблазну начать отапливать дом с помощью дровяной походной печи или мангала, поскольку это не только создаёт риск возникновения пожара, но может привести и к отравлению угарным газом. В пожарной службе призвали использовать отрытый огонь только на открытом воздухе.