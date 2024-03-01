На Новорязанском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве, движение затруднено
Москва, 1 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В Москве на Новорязанском шоссе столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Отмечается, что ДТП произошло в районе съезда с Волгоградского проспекта на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
На месте работают оперативные службы, движение в районе аварии затруднено.
Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе. Авария произошла на внутренней стороне 26-го км МКАД. В районе места происшествия было затруднено движение, на месте работали сотрудники полиции, медики и спасатели.