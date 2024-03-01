Москва, 1 марта, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Трёх подпольных банкиров, незаконно заработавших на махинациях миллионы рублей, задержали в Ярославле. Об этом представитель МВД России Ирина Волк сообщила 1 марта в Telegram-канале.

Кадр из видео

Деятельность теневых банкиров, которые за три года провели незаконные банковские операции на сумму не менее 150 млн рублей, пресекли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ).

«Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей», — добавила Волк.

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У задержанных изъяли наличные деньги, в том числе доллары США и евро, следует из опубликованного МВД видео.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года в Ростове-на-Дону полицейские пресекли противоправную деятельность теневых банкиров, заработавших на махинациях более 1,3 млрд рублей. По данным следствия, на протяжении 15 лет они оказывали различным фирмам услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов.