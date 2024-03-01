Дзержинск, Нижегородская область, 1 марта, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Уничтожение украинских беспилотников над городом Дзержинском Нижегородской области произошло без последствий, сообщил мэр Иван Носков 1 марта в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

Ночью средства радиоэлектронной борьбы, отметил он, подавили три вражеских беспилотника самолётного типа, пытавшихся атаковать территорию промзоны Дзержинска.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — написал Носков.

Он добавил, что в Нижегородской области сосредоточены важнейшие промышленные объекты, а средства РЭБ эффективно отвечают на попытки атак с воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны ранее проинформировало об уничтожении трёх украинских беспилотников над территорией Нижегородской области и ещё одного БПЛА над территорией Белгородской области. Попытка атаки была пресечена в ночь на 1 марта силами ПВО.