Наступивший, 737-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о готовности передать Украине останки 65 военнопленных, погибших при крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум ИЛ-76

«Всё необходимое с точки зрения процедуры имеется», — пояснила омбудсмен «РИА Новости» 1 марта.

Возможностью передачи тел со сбитого ВСУ военно-транспортного судна ранее интересовался Киев. Идентифицировать личности будут по образцам ДНК, имеющимся в распоряжении Москвы.

Москалькова пояснила, что находится в контакте со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По её словам, именно он первоначально обратился с вопросами, касающимися авиакатастрофы и получил исчерпывающие ответы.

Тем временем на авдеевском направлении российские истребители Су-25 Центральной группировки войск, приблизившись к линии боевого соприкосновения на высоте не более 30 метров над землёй, нанесли удары по опорному пункту врага 80-мм неуправляемыми ракетами С-8.

В районе Андреевки на артёмовском направлении замаскировавшуюся группу пехоты Вооружённых сил Украины выявили и уничтожили экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ.

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