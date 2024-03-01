Киев, 1 марта, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Трое артистов Львовского оперного театра не вернулись вместе с коллективом на Украину после гастролей в Финляндии. Об этом сообщил Telegram-канал ZAXID.NET.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации информационного ресурса, домой не вернулись ведущий солист балета Андрей Михалиха, его супруга — солистка балета Юлия Михалиха-Рома, а также артист Богдан Ключник.

Труппа гастролировала с 8 по 22 февраля, выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем «Дон Кихот».

Сейчас спектакль должны показывать во Львове, но среди его участников нет трёх артистов. Их имена исчезли с сайта театра, написало издание.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших родину украинцев вернуться и отправиться в зону боевых действий.

Часть украинцев по разным причинам даже не рассматривают вариант возвращения обратно, но есть и те, кто колеблется, добавил министр.

В январе во время визита в Киев верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что только за месяц около 6,3 млн человек покинули Украину. Всего беженцами стали почти 10 млн граждан страны. При этом никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства не фиксировалось.