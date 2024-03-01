Москва, 1 марта, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал «РИА Новости», что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз «раздвоение личности» и другие проблемы со здоровьем.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

51-летний украинец из Волынской области рассказал, что он получил повестку, при этом у него «серьёзные проблемы со здоровьем, обезвоживание и воспаление позвоночника».

«Был ещё в психоневрологическом диспансере на лечении. Мне поставили диагноз «раздвоение личности». И со всем этим я всё равно ушёл служить», — добавил пленный.

Он был мобилизован 24 февраля 2023 года, сдался в плен 26 января 2024 года в районе села Приютное Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, из-за больших потерь личного состава украинской армии киевские власти стали отправлять в зону боевых действий неподготовленных и хронически больных бойцов. Об этом 23 февраля рассказал пленный боец пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников.

Украинские боевики попытались ликвидировать кассетными боеприпасами своих же сдающихся в плен сослуживцев, рассказал военнопленный, командир мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Андрей Шкарбан.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 февраля рассказал о большом количестве бойцов ВСУ, сдавшихся в плен армии России в Авдеевке. По его словам, украинские военные сдавались, чтобы сохранить жизни.