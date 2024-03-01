Москва, 1 марта, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Российские истребители Су-25 Центральной группировки войск нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru Летчик Су-25

В ведомстве уточнили, что лётчики получили координаты целей и вылетели на выполнение боевых задач в составе пар на скорости около 900 км/ч.

«Штурмовики, огибая рельеф местности на высоте не более 30 метров над землёй, приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-мм неуправляемыми ракетами С-8 по опорному пункту противника», — отметили в МО РФ.

Затем пилоты применили манёвр, сопровождаемый резким набором высоты, с целью задать определённый угол выпускаемым ракетам. После выполнения задания лётчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в Минобороны РФ подтвердили, что российские Су-25 поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком участке фронта 122-мм неуправляемыми ракетами С-13 «Тулумбас». Все цели были уничтожены.

В этот же день стало известно, что за сутки подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 495 военных, семь танков, два БМП, четыре бронемашины и 11 автомобилей.