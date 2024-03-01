Токио, 1 марта, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Власти Японии в новом пакете антироссийских санкций расширили список организаций, способствующих укреплению промышленной базы РФ, против которых действуют экспортные ограничения. Об этом говорится в пресс-релизе МИД страны.

Иван Шилов ИА Регнум Пакет санкций

В частности, в список внесены в том числе группа компаний «Калашников», «Алмаз-Антей», ОАО НПО «Базальт».

Также экспортные ограничения коснутся АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Объединенная судостроительная корпорация», НПК «Уралвагонзавод», АО «ЦНИИАГ», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Завод Элекон», АО «НПО «Импульс» и других.

Как сообщало ИА Регнум, Япония дополнила перечень санкций против России из-за ситуации на Украине. В официальном вестнике японского кабмина указано, что новые ограничения коснулись 12 физических лиц и 36 организаций.

24 февраля глава японского правительства Фумио Кисида в ходе онлайн-переговоров лидеров G7, прошедших под председательством Италии, призвал союзников проявить всестороннюю солидарность в поддержке Украины и в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость введения дополнительных ограничений против России, поскольку такой шаг, по мнению Кисиды, позволит быстрее достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в своё развитие.