Москва, 1 марта, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Украина обращалась к российской стороне по вопросу возможной передачи тел погибших при крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки Ил-76

«Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела», — ответила омбудсмен на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Также Москалькова подчеркнула, что Россия может идентифицировать личности всех погибших при крушении. Для этого есть подтверждения и все образцы ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют установить личности.

Кроме того, Москва готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76, для этого имеется всё необходимое. Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам, добавила омбудсмен.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ с территории Харьковской области сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими из зенитного ракетного комплекса. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.

Сразу после падения борта на Украине начали распространять информацию о том, что самолёт сбили ВСУ. Однако после того, как стало известно о пленных на борту, новости начали удалять и исправлять. Ряд украинских изданий написали, что сообщения о причастности ВСУ к сбитию якобы не подтвердились, самолёт якобы перевозил ракеты для комплексов С-300. Другие украинские источники утверждали о поражении борта из западных комплексов ПВО — либо из Patriot, либо из IRIS.

После катастрофы с Ил-76 украинские пленные стали бояться возвращаться домой из-за возможности погибнуть от удара ракет своих же земляков. Один из военнопленных назвал инцидент преступлением, за которое виновные должны понести наказание.

В Министерстве обороны России назвали удар Киева по самолёту терактом. После изъятия фрагментов Ил-76 выяснилось, что для атаки по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot.