Херсон, 1 марта, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Численность иностранных наёмников в ВСУ стала снижаться — они оказались не готовы к противостоянию с российскими военными. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

По мнению парламентария, стало очевидным то, что изменилось качество и количество наёмников. Ещё недавно, заверил Барбашов, было много европейцев в украинских нацистских батальонах, а сегодня их стало значительно меньше.

«Они стали понимать, что не готовы к противостоянию с Россией, с большим уровнем потерь в своих рядах», — пояснил депутат.

Юрий Барбашов также заявил, что наёмники из Европы стремились на Украину с целью «охоты на русских», но на деле столкнулись с суровой реальностью, в которой сами оказались пушечным мясом.

«Опубликованные в последнее время данные о погибших наёмниках говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора и затыкания дыр в рядах ВСУ», — заключил херсонский депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Вооружённые силы России высокоточным ударом поразили в Харькове пункт временной дислокации, где в основном дислоцировались французские наёмники, сообщили ранее в Минобороны РФ, отметив, что всего было уничтожено свыше 60 боевиков.

Британский наёмник Кристофер Перриман, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в зоне специальной военной операции в результате артиллерийского удара. Он призывал Запад передавать Украине больше тяжёлого оружия, средств противовоздушной обороны и экипировки.

8 сентября власти Британии объявили о том, что в зоне СВО обнаружено тело британского наёмника Джордана Чедвика, который воевал на стороне Украины. Труп находился на дне водоёма на Украине. У него были связанны за спиной руки.

18 сентября The Sun написала о том, что Чедвика мог пытать и убить другой британский наёмник. Об этом якобы заявили его перепуганные сослуживцы. Они утверждают, что убитого пытали.

Кроме того, журналисты сообщили, что ещё одного британского наёмника — Дэниела Бёрка также могли убить свои.