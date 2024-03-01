Одесса, Украина, 1 марта, 2024, 04:56 — ИА Регнум. С потерей Одессы произойдёт окончательное поражение Украины и полная победа России в конфликте. Запад этого допустить не может, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Вадим Карасёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Одесса

«Если, например, им (российским войскам. — Прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев — Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Чёрного моря, а это — всё, можно считать, что конфликт закончен победой России и украинским поражением», — сказал эксперт.

При этом Карасёв не видит уверенности в реализации такой перспективы, но готовиться к худшему сценарию украинцам необходимо.

Он предположил, что при серьёзном провале ВСУ западные союзники могут создать ещё одну горячую точку для отвлечения российских сил. В качестве примера Карасёв назвал Приднестровье.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить города Одессу и Николаев, поскольку они исторически являются русскими. Он напомнил, что Одессу основала в 1794 году императрица Екатерина II, а территория Николаевской области была отбита у Крымского ханства во времена русско-турецких войн.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря 2023 года подчеркнул, что весь Юго-Восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями.

Историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, это абсолютная Россия, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме того, с РФ неразрывно связаны Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская и Черкасская области, добавил он.