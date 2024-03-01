Вашингтон, 1 марта, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

MarsBars Бюджет

Документ получил необходимую поддержку большинства. За проголосовали 77 сенаторов, против — 13.

Теперь проект поступит на подпись к президенту США Джо Байдену.

На данный момент временные лимиты финансирования правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Законопроектом они продлеваются до 8 и 22 марта соответственно. Таким образом, у законодателей есть время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочном финансировании. Это позволило избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Голосование состоялось 29 февраля.

28 февраля спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о достигнутом соглашении между республиканцами и демократами для избежания шатдауна. Парламентарии согласовали шесть законопроектов, направленных на финансирование науки, торговли, энергетики, транспорта, военного строительства и прочего. Данный пакет должны принять до 8 марта.

До 22 марта предстоит доработать и одобрить ещё шесть законопроектов, касающихся ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций.