Уфа, 1 марта, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Игорь Альбертович Капатов, голос которого известен по озвучанию Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!», скончался на 71-м году жизни. О безвременной смерти народного артиста Республики Башкортостан сообщил во «ВКонтакте» Башкирский государственный театр кукол.

Актер Игорь Капатов — голос Мишутки

Причину смерти Капатова коллеги не уточнили, выразили соболезнования родным и близким в некрологе.

Игорь Капатов родился в Горьком (Нижний Новгород). Окончил Горьковское театральное училище искусств, работал в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра в Уфе.

В 2001 году артист переехал в Москву, где и началась его новая карьера. Он снялся в 23 проектах, играл чаще всего в эпизодах: «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», «Женская логика-3», «Звездочёт», «Долгое прощание», «Трое против всех-2» и другие.

В телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Капатов работал в 2003–2016 годах. Как он сам признавался, это была его самая главная роль в жизни.