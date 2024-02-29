Рим, 1 марта, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Итальянский режиссёр и сценарист Паоло Тавиани скончался в больнице Рима после непродолжительной болезни. Ему было 92 года. По информации СМИ, прощание с легендой фильмоиндустрии состоится в городской мэрии 4 марта.

Цитата из х/ф «Цезарь должен умереть». Реж. Витторио и Паоло Тавиани. 1957. США Кадр из фильма Тавиани «Цезарь должен умереть»

Паоло Тавиани работал с братом Витторио, который умер в возрасте 88 лет в 2018 году.

Режиссёр с братом снял более 20 кинокартин, многие из которых были отмечены наградами и премиями на различных фестивалях, имели зрительские симпатии и были популярными.

В фильмографии прославленных братьев такие картины, как полудокументальная тюремная драма «Цезарь должен умереть» (удостоена «Золотого медведя»), вышедшая на экраны в 2011 году, «Отец-хозяин» («Золотая пальмовая ветвь»), «Ночь святого Лоренцо», «Фиориле», «Масса жаворонков» и другие.

Последним фильмом Паоло и Витторио Тавиани стал «Частный вопрос» в 2017 году.