Пекин, 1 марта, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Специалисты компании Xiaomi устраняют сбой, приводящий смартфоны в неработоспособное состояние. Об этом говорится на официальной странице корпорации в соцсети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заверили в Xiaomi после массовых жалоб пользователей.

По словам владельцев смартфонов, их устройства превратились в «кирпичи» после попытки обновления, которая во многих случаях началась автоматически. На экранах смартфонов появилась надпись «Recovery Menu» (меню восстановления), из которого выйти не получается. Также проблему не удаётся разрешить при перезагрузке.

В службе поддержки компании заявили о произошедшем масштабном сбое. Владельцам смартфонов предложили выполнить полный сброс настроек устройства, либо обратиться в сервисный центр.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля профильный Telegram-канал Wylsacom Red проинформировал, что пользователи Xiaomi со всего мира пожаловались на ломающее смартфоны обновление. Последнее обновление MIUI 14 и HyperOS имеет обновлённую шторку быстрого доступа, из-за чего после его установки смартфоны перестают работать, входя в режим постоянной перезагрузки.

Для восстановления работоспособности гаджета потребуется полный сброс настроек, но тогда все данные владельца, включая загруженные приложения, фотографии и видео, будут удалены, отметили эксперты.